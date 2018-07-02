Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во Франции

Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов вернулся из Франции и в настоящее время находится в России.

По словам источника «Интерфакса», Керимов вернулся в Россию сразу после того, как французские власти вернули ему паспорт.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Он находился под следствием по делу о недоплате налогов на 400 млн евро. В конце июня 2018 года правоохранительные органы сняли обвинения с члена Совфеда.

Отметим, что по итогам 2017 года Сулейман Керимов стал самым богатым членом Совфеда с заработком в 2,7 млрд рублей.