Европейские компании обсудили в ОЭЗ «Алабуга» перспективы локализации производств
Немецкий концерн Evonik Industries, представители промышленного холдинга «Объединенные машиностроительные заводы» и компания по производству керамической плитки Kerama Marazzi побывали с ознакомительным визитом на ОЭЗ «Алабуга».
Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев презентовал преимущества площадки, рассказал о созданной инфраструктуре и льготах для инвесторов, сообщила пресс-служба администрации особой экономической зоны.
Представители компаний обсудили с руководством зоны особенности и перспективы локализации производств в России.Промышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым