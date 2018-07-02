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Промышленность

Европейские компании обсудили в ОЭЗ «Алабуга» перспективы локализации производств

13:49, 02.07.2018

Немецкий концерн Evonik Industries, представители промышленного холдинга «Объединенные машиностроительные заводы» и компания по производству керамической плитки Kerama Marazzi побывали с ознакомительным визитом на ОЭЗ «Алабуга».

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев презентовал преимущества площадки, рассказал о созданной инфраструктуре и льготах для инвесторов, сообщила пресс-служба администрации особой экономической зоны.

Представители компаний обсудили с руководством зоны особенности и перспективы локализации производств в России.

Промышленность Татарстан
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