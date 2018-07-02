Синоптики Башкирии предупредили о грозах и жаре до +34°С
Сегодня, 2 июля, в Башкирии ожидается облачная погода. Днем возможен порывистый ветер.
Температура воздуха в понедельник достигнет 28—33 градусов выше ноля, сообщается на сайте Гидрометцентра РБ.
Отмечается, что опасных метеорологических явлений на понедельник не прогнозируется.
При этом уже завтра в республику придут грозы. Несмотря на них столбик термометра во вторник может подняться до +29°С и даже +34°С.
В среду в республике также возможны грозы. Температура воздуха вновь опустится на 1°С.Общество Башкортостан
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