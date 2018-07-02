Экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из бывших совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова и открыл процедуру реализации его имущества.



Начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в отношении Беджамова в сентябре 2017 года по заявлению банка «ВТБ 24», передает «РИА Новости».

Отмечается, что тогда суд включил задолженность перед банком в размере около 320 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.

Позже в реестр были также включены требования Внешпромбанка в размере около 3,4 млрд рублей.