На Камчатке погиб запутавшийся в сетях краснокнижный кит

Молодой горбатый кит погиб на севере Камчатки, запутавшись в обрывках рыболовных сетей



«В конце прошлой недели социальные сети облетели снимки погибшего молодого горбатого кита, выброшенного на побережье залива Корфа Берингова моря на севере Камчатки. Трагедия, вероятно, произошла из-за того, что животное запуталось в обрывках сетей с буями», — передает «РИА Новости».

Такие же рыболовные снасти, принесенные течением, обнаружили сотрудники заповедника во время патрулирования акватории в районе Семячикского лимана. Опасный мусор подняли на борт судна.

«Обрывки сетей с буями представляют для китов скрытую угрозу. Животные, не заметив их при выныривании для вентиляции легких, могут запутаться передними конечностями или хвостом в рыболовных снастях», — пояснил научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Владимир Вертянкин.

Отмечается, что кит теряет возможность нырять за кормом и погибает из-за голода и наступающего некроза.