Глава Минпросвещения РФ заявила, что роботы заменят представителей только 2% профессий

Роботы смогут заменить представителей только 2% профессий. Об этом заявила в воскресенье министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Мы с вами знаем, что только 2%, — это уже известная история, — профессий на земле будут заменены роботами. 2% из ста. Значит, 98% — это профессии, которые будут человеческими», — сказала она.

Глава Минпросвещения также привела пример, что учителю робот никогда не сможет составить конкуренцию, пишет ТАСС.

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