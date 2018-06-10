В Саратове создали уникального робота-пожарного

Ученые из Саратовского государственного аграрного университета разработали радиоуправляемого робота-пожарного. Он отличается своими габаритами, способностью действовать в самых труднодоступных местах.

Устройство представляет собой самоходную машину на гусеницах с размерами 180 см в длину, 70 — в ширину, 80 — в высоту и весом 120 кг. Робот оснащен видеокамерой, изображение с которой поступает на пульт оператора. Управляется он с помощью пульта с расстояния до 1 км. Для коммерциализации проекта потребуется около 800 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Ранее американские разработчики представили робота, который умеет надевать на человека больничную робу. Предполагается, что разработка будет полезна в больницах для помощи больным.