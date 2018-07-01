Федор Кудряшов вошел в стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ с Испанией
Защитник казанского«Рубина» Федор Кудряшов вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании.
Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом:
- вратарь Игорь Акинфеев;
- защитники Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Юрий Жирков;
- полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев;
- нападающий Артем Дзюба.
Ранее Кудряшов вошел в число 33 лучших игроков сезона в РФПЛ.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым