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Федор Кудряшов вошел в стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ с Испанией

15:44, 01.07.2018
Федор Кудряшов вошел в стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала ЧМ с Испанией
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Защитник казанского«Рубина» Федор Кудряшов вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании.

Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом:

  • вратарь Игорь Акинфеев;
  • защитники Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Юрий Жирков;
  • полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев;
  • нападающий Артем Дзюба.

Ранее Кудряшов вошел в число 33 лучших игроков сезона в РФПЛ.

СпортФутбол
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