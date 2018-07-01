Челнинские фирмы не вернули из-за рубежа 60 миллионов рублей

Камская транспортная прокуратура в результате проверки возбудила уголовные дела против трех фирм из Набережных Челнов. Они перевели деньги за товары, которые не привезли в Россию, деньги за них также не были возвращены в страну.

В 2016 году эти фирмы заключили контракты с компаниями из Японии, Австралии и Словении на поставку рыбных спиннингов, женской одежды и оборудования. В счет исполнения контрактов финансовый директор этих фирм перевел более 60 млн рублей. Но в Россию товары так и не привезли, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Материалы дела направлены для расследования в Уфимский следственный отдел Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, отток капитала из России за прошлый год вырос на треть: в пять раз выросли объемы переводов в Италию, в три раза — на Кипр.