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В WhatsApp запустили групповые чаты наподобие тelegram-каналов

04:34, 01.07.2018
В WhatsApp запустили групповые чаты наподобие тelegram-каналов
Фото: pxhere.com

Мессенджер WhatsApp запустил новую функцию создания групповых чатов, которые являются аналогом каналов в Telegram.

«Сегодня мы запускаем новые настройки группы, где только администраторы могут отправлять сообщения», — говорится на официальном сайте мессенджера.

По мнению разработчиков, новая функция поможет администраторам родительских чатов и групп некоммерческих организаций.

Ранее сооснователь WhatsApp Ян Кум покинул должность главы компании.

ТехнологииIT
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