В WhatsApp запустили групповые чаты наподобие тelegram-каналов
Мессенджер WhatsApp запустил новую функцию создания групповых чатов, которые являются аналогом каналов в Telegram.
«Сегодня мы запускаем новые настройки группы, где только администраторы могут отправлять сообщения», — говорится на официальном сайте мессенджера.
По мнению разработчиков, новая функция поможет администраторам родительских чатов и групп некоммерческих организаций.
Ранее сооснователь WhatsApp Ян Кум покинул должность главы компании.ТехнологииIT
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