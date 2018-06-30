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Зампредседателя госкомитета Башкирии по ЧС уволили в связи с утратой доверия

14:22, 30.06.2018

Зампредседателя госкомитета Башкирии по ЧС Эльвира Камалова уволена в связи с утратой доверия.

Причиной стало использование служебного положения для получения личной выгоды: она внесла в автоматизированную базу недостоверные данные. В результате чего она смогла получить субсидию на улучшение жилищных условий. Кроме того, она не отразила в справке о доходах сведения о снимаемой квартире.

«При этом женщина в целях уклонения от применения дисциплинарной ответственности длительное время находилась в отпуске в связи с нетрудоспособностью, в течение которого предпринимала попытки уволиться по собственной инициативе», — сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Ранее прокуратура Ульяновской области добилась увольнения главы Барышского района Сергея Кочеткова. Причиной стали регулярные закупки у компаний родственников.

Происшествия Башкортостан
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