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В Ульяновской области уволили главу района «в связи с утратой доверия»

12:55, 07.06.2018

Прокуратура Ульяновской области добилась увольнения главы Барышского района Сергея Кочеткова. Причиной стали регулярные закупки у компаний родственников.

При этом чиновник не предпринимал «мер по предотвращению конфликта интересов», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также прокуратура отметила, что глава района пытался скрыть то, что его жена имела долю в уставном капитале одной из компаний.

В ведомстве потребовали уволить Кочеткова в связи с утратой доверия. Однако чиновник ушел с поста с формулировкой «по собственному желанию». Тогда прокуратура добилась изменения статьи, по которой был уволен глава района через суд.

ОбществоВласть
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