Врио губернатора Самарской области передал привет Минниханову
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров передал пламенный привет президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.
Видео опубликовал на странице в Instagram глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов, который посетил сабантуй в Самаре.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео с матча, который прошел на стадионе «Самара Арена». В ролике глава РТ назвал губернатора Самарской области Дмитрия Азарова «царем самарским», а главу Ингушетии Юнус-Бек Евкурова «нашим братаном».ОбществоВласть Татарстан
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