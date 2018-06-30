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Врио губернатора Самарской области передал привет Минниханову

13:23, 30.06.2018
Врио губернатора Самарской области передал привет Минниханову
Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров передал пламенный привет президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Видео опубликовал на странице в Instagram глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов, который посетил сабантуй в Самаре.










Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео с матча, который прошел на стадионе «Самара Арена». В ролике глава РТ назвал губернатора Самарской области Дмитрия Азарова «царем самарским», а главу Ингушетии Юнус-Бек Евкурова «нашим братаном».

ОбществоВласть Татарстан
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