Гроссмейстер Александр Георгиев победил на этапе Кубка мира в Голландии

Гроссмейстер из Башкортостана Александр Георгиев победил на этапе Кубка мира по международным шашкам. В турнире «Open Flevoland PFDB», проходившем в Голландии, приняли участие 96 спортсменов из 14 стран, в том числе уфимские гроссмейстеры Александр Георгиев и Айнур Шайбаков.

Девятикратный чемпион мира Георгиев в девяти поединках набрал 13 очков, одержав четыре победы и пять раз завершив матчи вничью. Вторым стал немецкий спортсмен, третье место разделили представители Голландии и Сенегала.

Айнур Шайбаков по дополнительным показателям разделил 8—9-е место с одним из голландских гроссмейстеров.

В общем зачете Кубка мира Георгиев упрочил лидерство — у него 452 очка.