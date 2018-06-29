В Уфе четырехлетний мальчик предотвратил пожар в хостеле для мигрантов

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В столице Башкирии четырехлетний мальчик вовремя сообщил о пожаре, чем спас несколько жизней. Ребенок заметил огонь в хостеле для трудовых мигрантов.

«Мальчик поспешил сообщить об этом папе, который и вызвал пожарных», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РБ.

Спасатели подчеркивают, что возгорание произошло по вине самих жильцов.

По данным канала БСТ, пожарные подарили ребенку игрушечную машинку и поблагодарили его за своевременную помощь.