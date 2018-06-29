В Казани «М.Видео» и «Эльдорадо» начали тестировать систему tax free

Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» первыми среди продавцов техники и электроники в России протестируют систему tax free.

В рамках пилотного проекта будет подключено 17 магазинов (13 под брендом «М.Видео» и четыре под брендом «Эльдорадо») в девяти городах — Казани, Красногорске, Саранске, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге.

После теста к проекту будут подключены все магазины сети, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в трех городах России в тестовом режиме запустили систему tax free.