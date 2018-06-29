В Перми ветеран ВОВ накануне 100-летнего юбилея получил российское гражданство

Уроженка Белоруссии, ветеран Великой Отечественной войны, проживающая в Перми, получила российское гражданство. Вручение нового паспорта произошло накануне 100-летнего юбилея женщины.

Ранее родственники ветерана обратились в Главное управление по вопросам миграции МВД России с вопросом о приеме в гражданство, попросив «дать семье возможность воссоединиться».

Полицейские помогли разобраться дочери участницы войны с бумагами, а также быстро направили необходимые запросы. Спустя несколько дней все документы были готовы, сообщили в ГУ МВД России.

Стоит отметить, женщина родилась в 1918 году в Витебской области. В годы Великой Отечественной войны участвовала в партизанском движении. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и орденом мужества 3-й степени. На фронте потеряла супруга и осталась вдовой. В 1949 году вновь вышла замуж за военного, с которым проживала в городе Бресте.

По долгу службы супруга перевели в Пермь. С 1974 года женщина проживала в городе Львов. Ее дочь, получив образование, по распределению вернулась работать в столицу края, где проживает по настоящее время. В 2017 году она привезла сюда и маму.

Напомним, МВД собирается упростить процедуру получения гражданства РФ.