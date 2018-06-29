ФАС предложила назначить единого регулятора для рынка табака и вейпов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением назначить единого регулятора для рынка табачных изделий и вейпов.

По мнению ФАС, это поможет проводить единую госполитику в отрасли и контролировать инновационные виды продукции.



В настоящее время в России полномочиями регулировки табачной отрасли обладают Минсельхоз, Минздрав, Минфин, Минпромторг, ФАС, Роспотребнадзор. Полиция осуществляет контроль над выполнением антитабачных законов.

Эксперты не видят необходимости менять действующую систему, поскольку она функционирует без сбоев.



По словам заместителя начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталии Исаевой, окончательное решение по определению регулятора будет принято правительством РФ, передают «Известия».

Напомним, что в мае Росстандарт утвердил национальный стандарт на жидкости для вейпов.