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Евросоюз согласовал продление санкций против России еще на полгода

06:35, 29.06.2018
Евросоюз согласовал продление санкций против России еще на полгода
Фото: minsvyaz.ru

Лидеры стран Евросюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Решение было принято на саммите в Брюсселе.

«Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев», — цитирует «РИА Новости» источника в структурах ЕС.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что продление Евросоюзом санкций против России скорее всего состоится 29 июня. До этого в Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить меры против РФ. Также политики требовали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме.

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