Евросоюз согласовал продление санкций против России еще на полгода

Лидеры стран Евросюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Решение было принято на саммите в Брюсселе.

«Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев», — цитирует «РИА Новости» источника в структурах ЕС.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что продление Евросоюзом санкций против России скорее всего состоится 29 июня. До этого в Европарламенте приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить меры против РФ. Также политики требовали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме.