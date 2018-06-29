ТГК-2 может приобрести генерирующую компанию «Квадра» у Михаила Прохорова

Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Центра и Северо-Запада России ТГК-2 может приобрести генерирующую компанию «Квадра» у группы «Онэксим» Михаила Прохорова за 18 млрд рублей.

Один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что продажа может состояться в сентябре—октябре 2018 года. Другой источник пояснил, что после покупки «Квадры» ТГК-2 оставит в ее контуре только генерацию, выведя в отдельный бизнес теплосети и ремонтную деятельность.

Кроме того, запланирована ликвидация исполнительного аппарата «Квадры» и филиалов, нагрузка по взаимодействию с региональными властями будет перераспределена на директоров станций. Центр компетенций будет переведен в Ярославль.

Отмечается, что «Онэксим» купил 48,6% акций «Квадры» в 2008 году за 26 млрд рублей. Сейчас доля «Онэксима» увеличилась до 49,99%, еще 24,74% принадлежит «Бизнесинформ», бенефициаром которой также является Михаил Прохоров.

В феврале «Онэксим» Прохорова полностью вышел из UC Rusal. Он согласился продать 6% акций UC Rusal консорциуму Zonoville Investments Limited.