Россияне пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе социальной сети «ВКонтакте». Это следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе «ВКонтакте» начался около 01:00. Проблемы в работе соцсети зафиксировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Челябинска.

При этом более трети (37%) людей в качестве сбоя указали трудности с загрузкой видео, еще 32% отметили проблемы со входом в соцсеть (32%). Еще 29% испытали трудности в работе сайта (29%). Причины неполадок пока не известны.

Ранее сбой в работе «ВКонтакте» произошел в конце апреля. Тогда представители соцсети рассказали, что проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар».