Россияне пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сказано на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети больше всего жалуются на проблемы при входе в аккаунт (55%) и сбои в работе сайта (37%). Часть из них испытывает сложности при отправке сообщений (7%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России. Однако больше всего сообщений о неполадках поступает из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новороссийска.

Представители «ВКонтакте» на официальной странице в Twitter сообщили, что проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар».



«Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет» — отмечается в сообщении.



Ранее Роскомнадзор внес IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», LiveInternet, Twitter, Facebook и Yahoo в реестр запрещенных сайтов. В ведомстве объяснили это «технологическими особенностями работы системы». О сбоях в работе сервисов и соцсетей не сообщалось.