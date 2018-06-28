Марадона получает по 10 тысяч фунтов от ФИФА за присутствие на ЧМ-2018

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона получает деньги от ФИФА за посещение матчей чемпионата мира-2018, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Daily Mail. Утверждается, что организация платит бывшему тренеру сборной Аргентины по 10 тысяч фунтов за одну игру.

Данные выплаты предусмотрены программой легенд ФИФА, которую поддерживает глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Президент организации хочет, чтобы на каждой встрече присутствовал хотя бы один бывший футболист из команд, которые выходят на поле.

Во время чемпионата мира Диего Марадона посетил три матча сборной Аргентины. В 1/8 финала аргентинцы сыграют с Францией.