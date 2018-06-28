Внук пермского экс-губернатора планирует выдвинуться в депутаты шахтерского города

Вячеслав Игумнов, внук экс-губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, может участвовать в выборах в думу Кизела от партии ЛДПР.

Игумнов планирует выдвигаться по одному из центральных округов. Партийная конференция ЛДПР по выдвижению кандидатов на муниципальные выборы состоится 30 июня, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к руководству регионального отделения.

Стоит отметить, что в этом году в Пермском крае состоится около 200 муниципальных избирательных кампаний. В регионе пройдут выборы депутатов земских собраний, а также состоятся выборы в представительные органы новых городских округов.

Напомним, Геннадий Игумнов — первый избранный губернатор Пермской области. К слову, начинал свою политическую карьеру в промышленно-транспортном отделе Кизеловского горкома КПСС.

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