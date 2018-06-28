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Проект о подтверждении личности по номеру мобильного направили на доработку

14:27, 28.06.2018
Проект о подтверждении личности по номеру мобильного направили на доработку
Фото: pixabay.com

Законопроект о подтверждении личности гражданина по номеру телефона отправили на доработку.

Концепция документа будет готова в июле, сообщил «РИА Новости» директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Ранее сообщалось, что положение об использовании телефона в рабочей группе одобрили, однако сомнения вызвала сфера применения этого идентификатора. В будущем ее могут ограничить.

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