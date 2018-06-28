БК «Автодор» сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Совет баскетбольной Лиги чемпионов утвердил состав участников турнира в сезоне 2018/2019 годов. Как и год назад, «Автодор» начнет выступление на международной арене 20 сентября с участия в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба саратовского клуба.

В третьем сезоне Лиги чемпионов примут участие 56 команд из 28 стран Европы (в том числе 19 действующих чемпионов). Помимо «Автодора», Россию в турнире представит «Нижний Новгород», который также вступит в борьбу начиная с 1-го квалификационного раунда.

Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов, который стартует 9 октября, «Автодору» предстоит преодолеть три квалификационных раунда.