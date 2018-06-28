В Башкирии виновник ДТП с 10 погибшими получил три года колонии

Иглинский районный суд Башкирии приговорил водителя грузовика, виновного в столкновении с микроавтобусом в результате которого погибли 10 человек, к трем годам колонии. Об этом сообщил представитель суда.

Обвиняемый признан виновным по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), передает «Интерфакс».



Напомним, что 27 февраля в Иглинском районе Башкирии произошло столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса «Мерседес Спринтер». По данным следствия, принадлежащий ООО «Дортрансстрой» грузовик выехал на полосу встречного движения.