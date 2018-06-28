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В Башкирии виновник ДТП с 10 погибшими получил три года колонии

08:47, 28.06.2018 1
В Башкирии виновник ДТП с 10 погибшими получил три года колонии
Фото: surb.sledcom.ru

Иглинский районный суд Башкирии приговорил водителя грузовика, виновного в столкновении с микроавтобусом в результате которого погибли 10 человек, к трем годам колонии. Об этом сообщил представитель суда.

Обвиняемый признан виновным по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), передает «Интерфакс».

Напомним, что 27 февраля в Иглинском районе Башкирии произошло столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса «Мерседес Спринтер». По данным следствия, принадлежащий ООО «Дортрансстрой» грузовик выехал на полосу встречного движения.

Происшествия Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    а если бы было 100 человек в автобусе - но место там же и тоже выезд грузовика на встречку... три года за 10 смертей... а за 100? Сколько стоит человек в Башкирии?
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