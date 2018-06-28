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Дело замглавы исполкома Нижнекамского района не дошло до суда

09:10, 28.06.2018

Следком прекратил за сроком давности уголовное преследование бывшего замглавы исполкома Нижнекамского района Ленара Юнусова, утверждают источники «Реального времени».

Юнусов привлекался по делу о превышении должностных полномочий при подписании разрешений на ввод в эксплуатацию фактически не построенных объектов рыбного кластера в Камполянах. Благодаря этим актам из бюджета были оплачены не выполненные работы.

Как выяснило «Реальное время», документы на подпись замглаве исполкома Нижнекамского района представлял чиновник ГИСУ РТ, который также не пошел под суд за превышение полномочий.

В итоге, отвечать за рыбный недострой придется лишь брату главы Камских Полян Василию Павлову. Подробности — в нашем материале.

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