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Путин и Трамп могут провести встречу в Хельсинки

21:57, 26.06.2018
Путин и Трамп могут провести встречу в Хельсинки
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может встретится со американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки.

Столицу Финляндии в качестве места встречи рассматривает американская администрация. Этот город может устроить и российскую сторону, так как он достаточно близок к РФ, чтобы Путин успел вернуться в Москву на финал чемпионата мира по футболу-2018 15 июля, пишет Politico.

Ранее СМИ сообщил, что власти Австрии готовятся к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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