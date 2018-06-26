Путин и Трамп могут провести встречу в Хельсинки

Президент России Владимир Путин может встретится со американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки.



Столицу Финляндии в качестве места встречи рассматривает американская администрация. Этот город может устроить и российскую сторону, так как он достаточно близок к РФ, чтобы Путин успел вернуться в Москву на финал чемпионата мира по футболу-2018 15 июля, пишет Politico.

Ранее СМИ сообщил, что власти Австрии готовятся к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.