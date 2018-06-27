Путин наградил пензенского губернатора орденом Почета

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Кремле вручил госнаграды. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил из рук главы государства орден Почета.

«Это достижения всех жителей Пензенской области, потому что орден является оценкой общего вклада в социально-экономическое развитие региона и России, свидетельством того, что мы на правильном пути, но только в самом его начале», — приводит слова руководителя региона пресс-служба правительства области.

По словам пензенского губернатора, для процветания региона нужно сделать еще многое, чтобы улучшить качество жизни людей и создать комфортную среду.



Кроме Белозерцева награды сегодня получили многие известные политики, чиновники и общественные деятели. Например, актеры Владимир Этуш и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Также президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и директор «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.