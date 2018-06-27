Владимир Путин вручил госнаграду ветерану «Нижнекамскнефтехима»

Ветерану нефтехимической промышленности, бывшему ведущему инженеру-технологу завода по производству изопрена-мономера НКНХ Надежде Шабалиной за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин вручил орден Дружбы. Награждение прошло сегодня в Екатерининском зале Кремля.

— Эмоции, которые я испытала, не описать словами. Все было очень торжественно, меня окружали такие знаменитости, как Иосиф Кобзон, Владимир Этуш, легендарный путешественник Федор Конюхов. Было очень много спортсменов, музыкантов, — поделилась впечатлениями после церемонии награждения Надежда Шабалина.

Надежда Шабалина пришла на «Нижнекамскнефтехим» в 1976 году и только недавно вышла на заслуженный отдых. Сначала она контролировала прием заявок от цехов на автотранспорт, использование грузоподъемных механизмов, выделение автотранспорта физическим лицам, работникам завода по заявкам руководства, а в последние годы занимала должность ведущего инженера-технолога производственно-технического отдела завода изопрена-мономера.

— Я большой патриот своего предприятия, 41 год работы в компании пролетели для меня словно миг. На работу я шла как на праздник, у нас был замечательный, дружный коллектив, мы были как большая семья. Мы сообща преодолевали все трудности, решали задачи по выпуску необходимой стране продукции, болели душой за родное предприятие. Я очень благодарна за столь высокую награду, за оказанное доверие и честь руководителю ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азату Шаукатовичу Бикмурзину, директору завода изопрена-мономера, который я представляла, Рустаму Рифкатовичу Гусамову и всему своему коллективу, — рассказала Надежда Шабалина.

В копилке Надежды Шабалиной медаль за трудовое отличие и орден Трудового Красного Знамени, кроме этого, она является лауреатом премии Ленинского комсомола, ей присвоены почетные звания «Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим» и «Ветеран труда Республики Татарстан».