Уфимский воспитанник Глеб Ефимов вновь отдан в аренду в «Зоркий»

Молодой голкипер «Уфы» Глеб Ефимов отправляется в годичную аренду в клуб второго дивизиона зоны «Центр» ФК «Зоркий» из Красногорска, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Напомним, что в весенней части прошлого сезона 19-летний Ефимов уже выступал за «Зоркий», за который провел 8 матчей.

По завершении сезона в расположение «Уфы» вернулись из аренды следующие игроки: Игорь Безденежных («Олимпиец», Нижний Новгород), Владимир Зубарев («Химки»), Исламнур Абдулавов («Томь», Томск), Александр Пуцко (СКА-Хабаровск).

27 июня ФК «Уфа» проведет первый товарищеский матч в рамках УТС в Австрии, соперником будет софийский ЦСКА.

