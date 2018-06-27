Новости общества

02:22 МСК
Новости раздела
Общество

Скончался профессор МГИМО Абдулхан Ахтамзян

15:15, 27.06.2018 2
Скончался профессор МГИМО Абдулхан Ахтамзян
Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Сегодня на 88-м году жизни скончался один из активных деятелей татарской общины Москвы, почетный профессор МГИМО (У) МИД России Абдулхан Ахтамзян.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

Ахтамзян родился 10 декабря 1930 года в Москве. Им опубликовано более 200 научных и публицистических работ. Труды Ахтамзяна посвящены проблемам истории международных отношений и внешней политики России (СССР), всеобщей истории, в частности, истории Германии и Австрии.

В 90-е годы прошлого века он являлся сопредседателем Лиги российско-германской дружбы. Также Ахтамзян внес заметный вклад в научное определение дипломатических терминов и понятий. Им составлен словарь дипломатических терминов под названием «Азбука дипломата». Особое место в его научно-исследовательском и публицистическом творчестве занимают очерки, посвященные подвигу Мусы Джалиля и его соратников.

Ранее советский и российский дипломат, колумнист «Реального времени» Юлдуз Халиуллин дал рецензию на автобиографию Ахтамзяна «Познание — судьба моя».

ОбществоКультура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 июня
    Инна лилляха уа Инна Лилляхи Раджигуун!
    Действительно, один из наиболее активных деятелей татарской общины Москвы.
    Ответить
  • Анонимно 27 июня
    Имел честь слушать его лекции и воспоминания еще в начале 80-х годов прошлого века. Соболезнования родным и близким.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем