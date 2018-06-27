Скончался профессор МГИМО Абдулхан Ахтамзян

Сегодня на 88-м году жизни скончался один из активных деятелей татарской общины Москвы, почетный профессор МГИМО (У) МИД России Абдулхан Ахтамзян.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.



Ахтамзян родился 10 декабря 1930 года в Москве. Им опубликовано более 200 научных и публицистических работ. Труды Ахтамзяна посвящены проблемам истории международных отношений и внешней политики России (СССР), всеобщей истории, в частности, истории Германии и Австрии.



В 90-е годы прошлого века он являлся сопредседателем Лиги российско-германской дружбы. Также Ахтамзян внес заметный вклад в научное определение дипломатических терминов и понятий. Им составлен словарь дипломатических терминов под названием «Азбука дипломата». Особое место в его научно-исследовательском и публицистическом творчестве занимают очерки, посвященные подвигу Мусы Джалиля и его соратников.

Ранее советский и российский дипломат, колумнист «Реального времени» Юлдуз Халиуллин дал рецензию на автобиографию Ахтамзяна «Познание — судьба моя».