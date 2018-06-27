В Оренбурге осудили продавца липовых путевок в Крым

Учредителя оренбургской турфирмы «Гермес Тур» осудили за продажу липовых путевок в Крым.

Женщина заключала договоры с желающими посетить курорты российского полуострова. Клиенты полностью оплачивали все путевки, но мошенница по итогам не выполнила свои обязательства, а все деньги присвоила себе.

Кроме того, «Гермес Тур» с 25 июня 2017 года не состоял в Едином федеральном реестре туроператоров и не мог заниматься туристической деятельностью. Этот факт владелица фирмы также скрывала от своих клиентов, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

Всего в рамках дела пострадали восемь человек. Суд постановил взыскать с женщины в их пользу более 100 тысяч рублей и приговорил ее к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. Так как у осужденной есть несовершеннолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание до 2026 года.