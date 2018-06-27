Скончался известный ульяновский политик Александр Букин

На 62-м году жизни скончался депутат Заксобрания Ульяновской области, экс-министр строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Александр Букин. Об этом написал на своей странице в соцсети губернатор региона Сергей Морозов.

Причиной смерти стал обширный инфаркт. По словам Морозова, Букин был человеком слова и дела, «его отличали открытость, человечность, искренность, благодаря которым он заслужил высочайший авторитет и уважение не только в профессиональной среде, но и среди жителей Ульяновской области».

Слова соболезнования по поводу смерти политика в соцсетях высказали общественники, журналисты, коллеги экс-депутата. Прощание с Александром Букиным состоится 28 июня в Доме офицеров.

Напомним, на днях скончался поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев.