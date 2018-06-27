Скончался известный ульяновский политик Александр Букин
На 62-м году жизни скончался депутат Заксобрания Ульяновской области, экс-министр строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Александр Букин. Об этом написал на своей странице в соцсети губернатор региона Сергей Морозов.
Причиной смерти стал обширный инфаркт. По словам Морозова, Букин был человеком слова и дела, «его отличали открытость, человечность, искренность, благодаря которым он заслужил высочайший авторитет и уважение не только в профессиональной среде, но и среди жителей Ульяновской области».
Слова соболезнования по поводу смерти политика в соцсетях высказали общественники, журналисты, коллеги экс-депутата. Прощание с Александром Букиным состоится 28 июня в Доме офицеров.
Напомним, на днях скончался поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев.
Справка
Александр Букин — депутат Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва, Заслуженный учитель РСФСР. Работал учителем физики, затем возглавил Ишеевскую среднюю школу. После был приглашен на пост руководителя управления образования администрации Ульяновской области.
С 2002 года Александр Букин — замглавы администрации Ленинского района Ульяновска, курировал сферу ЖКХ. Позже сам стал главой администрации района.
С 2006 года Александр Букин стал первым заместителем главы города Ульяновска, с 2010 года — министр строительства Ульяновской области, потом — министр энергетики и ЖКК. С мая 2012 года занимал должность сити-менеджера Ульяновска.
В 2014 году Букин занял пост замруководителя администрации ульяновского губернатора. В том же году вернулся в министерское кресло. В декабре 2016-го избран депутатом Законодательного собрания.
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