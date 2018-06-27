ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Рублев»

Приказом Центробанка РФ от 27.06.2018 № ОД-1594 отозвана лицензия у АО КБ «Рублев».

«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в опубликованном на сайте ЦБ сообщении.

Отмечается, что Банк неоднократно применял в отношении «Рублева» ограничительные меры, в том числе на привлечение вкладов населения.

Ранее Банк России отозвал лицензию у московского «Мосуралбанка».