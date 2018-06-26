Определился календарь игр «Нефтехимика» на Кубке президента Казахстана

Сегодня стало известно расписание матчей нижнекамского «Нефтехимика» на предсезонном турнире в столице Казахстана, Астане.

9 августа нижнекамская команда встретится со сборной Казахстана. Игра стартует в 11.00 по московскому времени.

На следующий день нижнекамцев примет местный «Барыс». Матч начнется в 16.30 по мск. А 12 августа состоится игра «Нефтехимик» — ХК «Амур» Начало в 9.00 по Москве.

Напомним, что в прошлом сезоне «волки» выиграли этот Кубок.

В прошедшем сезоне нижнекамская команда закончила на пятой строчке Восточной конференции. В Кубке Гагарина подопечные Андрея Назарова выбыли в первом раунде, уступив челябинскому «Трактору» — 4:1 в серии.