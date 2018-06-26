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Ландер выставил Кубок Гагарина в Швеции

22:16, 26.06.2018

Шведский форвард «Ак Барса» Антон Ландерпривез Кубок Гагарина в родную Швецию.

«Следующей остановкой стал шведский город Сундсвалль, в котором родился и живет наш форвард Антон Ландер. В первую очередь сразу встретив кубок в аэропорту, Антон поехал в госпиталь, где посетил нуждающихся в поддержке постояльцев учреждения», — говорится на страничке клуба в Instagram «Ак Барса».

Ранее Иржи Секач отвозил кубок в Прагу, а Эмиль Гарипов — в деревню Средние Верези.

Антон Ландер в прошедшем сезоне провел 54 матча и набрал 38 очков (9+29). В составе «Ак Барса» швед стал обладателем Кубка Гагарина.

СпортХоккей Татарстан
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