Ландер выставил Кубок Гагарина в Швеции

Шведский форвард «Ак Барса» Антон Ландерпривез Кубок Гагарина в родную Швецию.



«Следующей остановкой стал шведский город Сундсвалль, в котором родился и живет наш форвард Антон Ландер. В первую очередь сразу встретив кубок в аэропорту, Антон поехал в госпиталь, где посетил нуждающихся в поддержке постояльцев учреждения», — говорится на страничке клуба в Instagram «Ак Барса».

Ранее Иржи Секач отвозил кубок в Прагу, а Эмиль Гарипов — в деревню Средние Верези.

Антон Ландер в прошедшем сезоне провел 54 матча и набрал 38 очков (9+29). В составе «Ак Барса» швед стал обладателем Кубка Гагарина.