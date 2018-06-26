«Платон» не индексируют с 1 июля пока не усилят контроль за нарушителями

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов «Платон» не будет проиндексирован с 1 июля, пока не усилят контроль за неплательщиками.



«Минтранс поддержал просьбу грузоперевозчиков и ассоциаций: сначала усилить контроль за нарушителями и только потом рассматривать изменение тарифа», — передает «Прайм» со ссылкой на источник.

В настоящее время тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за 1 км пути.

В соответствии с постановлением правительства, тариф подлежит ежегодной индексации по инфляции. При этом до 1 июля 2018 года индексацию уже дважды отменяли в интересах грузоперевозчиков.

Ранее сообщалось, что Татарстан предложил отменить систему «Платон» для испытательных автомобилей КАМАЗ.