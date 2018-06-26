Казанский врач может получить шесть лет за смерть пациента

В Казани направлено в суд уголовное дело в отношении врача-колопроктолога частной медицинской клиники Халиля Зиятдинова.



Врача обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть пациента. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили «Реальному времени», в апреле 2017 года житель Казани по предварительной записи обратился на прием к Зиятдинову с жалобами на периодические боли. По данным следствия, врач не указал в амбулаторной карте записи об объективном состоянии здоровья мужчины и установил ему неверный клинический диагноз.

При этом Зиятдинов в корыстных целях назначил пациенту операцию с использованием обезболивающего и не предоставил полную информацию о противопоказаниях.

В ходе операции состояние здоровья пациента резко ухудшилось. Как выяснилось, у мужчины было заболевание, при котором противопоказано использование конкретного обезболивающего.