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МЧС предупредило татарстанцев о граде и сильном ветре 26 июня

16:51, 26.06.2018
МЧС предупредило татарстанцев о граде и сильном ветре 26 июня
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 21 часов 26 июня до 20 часов 27 июня.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 27 июня на территории республики местами ожидаются грозы и локально град. Кратковременные усиления ветра достигнут 17—22 м/с.

В Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с.

Напомним, после обеда 26 июня в Казани начался обещанный Гидрометцентром дождь с градом.

Общество Татарстан
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