МЧС предупредило татарстанцев о граде и сильном ветре 26 июня

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 21 часов 26 июня до 20 часов 27 июня.



По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 27 июня на территории республики местами ожидаются грозы и локально град. Кратковременные усиления ветра достигнут 17—22 м/с.

В Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с.

Напомним, после обеда 26 июня в Казани начался обещанный Гидрометцентром дождь с градом.