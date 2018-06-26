ФК «Олимпиец» сменит название на «Нижний Новгород»

Нижегородский футбольный клуб «Олимпиец» сменит название. Теперь он получит имя ФК «Нижний Новгород».

Об этом сообщила пресс-служба ФНЛ.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский планировал переименовать «Олимпиец» в ФК «Волга».

Кроме олимпийца свои названия поменяли «Луч — Энергия» и «Ротор — Волгоград». Обе команды избавились от приставок и вернулись к изначальным вариантам: «Луч» и «Ротор».

Напомним, что перед началом сезона в ФНЛ нижегородские футболисты отправились на сборы в Минск.