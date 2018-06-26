На проведение ЧМ-2018 дополнительно выделили более 800 млн рублей, Казань денег не получила

Правительство России дополнительно выделило более 800 млн рублей Министерству спорта РФ на затраты, связанные с проведением чемпионата мира в России. Соответствующие распоряжения, подписанные премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Субсидии в размере 334,2 млн рублей выделены на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Кроме того, более 481,6 млн рублей правительство направит на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов проведения ЧМ.