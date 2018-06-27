Сальдированная выручка Группы компаний ТАИФ достигла 593,4 млрд рублей в 2017 году

Фото: предоставлено ОАО "ТАИФ"

Сегодня, 27 июня, Группа компаний ТАИФ подвела итоги деятельности за 2017 год. На годовом собрании акционеров стало известно, что сальдированный доход, включая косвенные налоги, Группы компаний ТАИФ составил 687,1 млрд рублей. Сальдированная выручка достигла 593,4 млрд рублей, что на 10,2% выше показателей 2016 года.

Доля сальдированной выручки составила 10% от общереспубликанского значения. Ее рост произошел за счет увеличения объема производства, оптимизации структуры товарной продукции, а также в связи с ростом котировок на нефть и нефтепродукты. В 2017 году основная часть сальдированного дохода в сумме 503,4 млрд рублей (73,3%), получена нефтеперерабатывающим, нефтехимическим и энергетическим комплексами Группы компаний ТАИФ.