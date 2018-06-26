ВК «Урал» подписал контракт с доигровщиком Олегом Антоновым

Волейбольный клуб «Урал» подписал контракт с доигровщиком сборной Италии, серебряным призером Олимпиады-2016 Олегом Антоновым, сообщает пресс-служба уфимской команды.



29-летний нападающий прошлый сезон начинал в итальянском клубе «Вибо-Валентия», был лучшим бомбардиром команды, но в середине сезона расторг контракт и перешел в «Зираат Банкасы». С клубом из Анкары он занял 6-е место в чемпионате Турции и дошел до финала Кубка ЕКВ, в котором проиграл «Белогорью».

В составе сборной Италии Антонов стал серебряным призером Олимпиады-2016, Кубка мира — 2015 и Всемирного Кубка чемпионов — 2017, а также бронзовым призером Евро-2015. В этом году Олег играет за сборную Италии в Лиге наций.