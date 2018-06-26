Замгендиректора «Газпром спецгазавтотранса» сдал мандат депутата Госсовета Удмуртии

Заместитель гендиректора ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Владимир Нельзин снял с себя полномочия депутата Госсовета Удмуртии. Сегодня на заседании республиканского парламента бывшие коллеги депутата проголосовали за его отставку.

Нельзин сам подал в отставку, отмечает пресс-служба Госсовета.

«Владимир Борисович два созыва был депутатом и внес заметный вклад в законотворчество», — приводят «Известия УР» слова спикера Госсовета республики Алексея Прасолова.

Напомним, Владимир Нельзин был избран в Госсовет Удмуртии шестого созыва 10 сентября 2017 года по Нефтяному избирательному округу №10 города Ижевска. Он являлся членом постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению и входил в депутатскую фракцию «Единая Россия». Основное место работы Владимира Нельзина — ПАО «Газпром спецгазавтотранс». В компании он занимает должность заместителя генерального директора по работе с персоналом и социальному развитию.