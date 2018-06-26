Путин присвоил Старостину чин генерал-майора юстиции
Президент России Владимир Путин присвоил очередной классный чин первому заместителю прокурора Татарстана Сергею Старостину. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Первому заместителю прокурора Республики Татарстан Сергею Старостину присвоен очередной классный чин — государственный советник юстиции 3 класса», — говорится в документе.
Чин соответствует по статусу званию генерал-майора юстиции. Вручение погон состоялось сегодня в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.ОбществоВласть
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