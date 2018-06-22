В США умер русский поэт Наум Коржавин

Поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни. О его смерти рассказала в социальных сетях поэт и музыкант Вероника Долина

Более широкую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике «Тарусские страницы» (1961). В 1963 году при содействии Евгения Винокурова вышел сборник Коржавина «Годы», куда вошли стихи 1941-1961 годов, сообщает Lenta.ru.

В 1973 году после допроса в прокуратуре поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни». И уже там продолжил свою деятельность.

