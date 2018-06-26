Роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС не произойдет — Силуанов

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС не будет.

«Если в этом году мы ожидаем уровень инфляции около 3%, то в следующем году, когда будет введен этот налог, цены могут повыситься на 1%, максимум 1,5%, то есть до 4 — 4 с небольшим процента», — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».



«В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары, они не меняются, эти ставки сохранятся на уровне 10%», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, повышение НДС приведет к росту цен на другие категории товаров.

Ранее Министерство экономического развития сообщило о снижении роста потребительских цен до четырех процентов и менее почти во всех регионах России.