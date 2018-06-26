На пляже Йошкар-Олы утонул студент из Индии

В понедельник, 25 июня, в Йошкар-Оле погиб студент из Индии. Юноша утонул на Центральном пляже марийской столицы.

Сообщение о происшествии поступило в 14.50, передает «Марийская правда» со ссылкой на представителя Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС).

Водолаз обнаружил тело иностранного студента в пяти метрах от границы места для купания.

В МАСС рассказали, что обнаруженное на Малой Кокшаге тело принадлежит студенту Марийского государственного университета 1999 года рождения, приехавшему в Йошкар-Олу из Индии.